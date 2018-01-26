Ученые: Человеческая деятельность приведет к массовым конфликтам между людьми и животными
Человечество, внося изменения в окружающую среду, примерно на две трети уменьшило расстояния передвижений млекопитающих. По словам канадских исследователей, его прекращение способно модифицировать экосистемы и спровоцировать большое количество конфликтов между животными и людьми.
Научная работа стартовала несколько лет тому назад. В ней приняли участие ученые из многих стран. Специалисты сравнили степень движения как можно большего количества видов млекопитающих и выяснили, как действия человека оказывают воздействие на них.
Ученые понаблюдали за движением животных и сопоставили показатели с индексом деятельности людей, который включает здания и ночное освещение, дорожную инфраструктуру, плотность населения и земли, использующиеся в сфере сельского хозяйства. В результате команда исследователей обнаружила, что млекопитающие, обитающие в местах с большим «следом» человека, перемещаются меньше на треть от планируемого расстояния.
Что касается популяций немигрирующих животных, то они обеспечивают почву для распространения таких болезней, как птичий грипп. Чем ближе человек находится к дикой природе, тем вероятнее возникновения конфликта между ними животными.
Научная работа стартовала несколько лет тому назад. В ней приняли участие ученые из многих стран. Специалисты сравнили степень движения как можно большего количества видов млекопитающих и выяснили, как действия человека оказывают воздействие на них.
Ученые понаблюдали за движением животных и сопоставили показатели с индексом деятельности людей, который включает здания и ночное освещение, дорожную инфраструктуру, плотность населения и земли, использующиеся в сфере сельского хозяйства. В результате команда исследователей обнаружила, что млекопитающие, обитающие в местах с большим «следом» человека, перемещаются меньше на треть от планируемого расстояния.
Что касается популяций немигрирующих животных, то они обеспечивают почву для распространения таких болезней, как птичий грипп. Чем ближе человек находится к дикой природе, тем вероятнее возникновения конфликта между ними животными.
Автор: Валерия Орлова