Ольга Бузова разделила всю Россию на поклонников и недоброжелателей
Ольга Бузова, продемонстрировав свой музыкальный талант общественности, невольно разделила всю Россию на поклонников и недоброжелателей. Подавляющая часть граждан считает исполнительницу "прорывом" в шоу-бизнесе, а другие активно выступают против её выступлений.
Ольга Бузова продолжает свою музыкальную карьеру, и на очереди ещё несколько музыкальных произведений, а также клипов на них. Сама исполнительница отмечает, что только начинает свой путь в музыке, а значит останавливаться она на достигнутом не собирается. Впереди несколько туров по Европе и даже концерты в США. В России же многие граждане поддерживают телеведущую и желают ей только успехов, но есть и недоброжелатели. Причём, согласно интернет-опросам, количество противников приблизительно равно поклонникам. Таким образом Ольга Бузова разделила Россию на своих фанатов и хейтеров.
Ранее Ольга Бузова анонсировала выход журнала с её откровенным интервью и красивой фотосессией на своей странице в социальной сети Instagram.
Ольга Бузова продолжает свою музыкальную карьеру, и на очереди ещё несколько музыкальных произведений, а также клипов на них. Сама исполнительница отмечает, что только начинает свой путь в музыке, а значит останавливаться она на достигнутом не собирается. Впереди несколько туров по Европе и даже концерты в США. В России же многие граждане поддерживают телеведущую и желают ей только успехов, но есть и недоброжелатели. Причём, согласно интернет-опросам, количество противников приблизительно равно поклонникам. Таким образом Ольга Бузова разделила Россию на своих фанатов и хейтеров.
Ранее Ольга Бузова анонсировала выход журнала с её откровенным интервью и красивой фотосессией на своей странице в социальной сети Instagram.
Автор: Александров Александр