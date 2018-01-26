Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.46 USD 55.93
Курс валют на 26.01.2018
exclusive / Шоу-бизнес

Ольга Бузова разделила всю Россию на поклонников и недоброжелателей
Ольга Бузова, продемонстрировав свой музыкальный талант общественности, невольно разделила всю Россию на поклонников и недоброжелателей. Подавляющая часть граждан считает исполнительницу "прорывом" в шоу-бизнесе, а другие активно выступают против её выступлений.

Ольга Бузова разделила всю Россию на поклонников и недоброжелателей


Ольга Бузова продолжает свою музыкальную карьеру, и на очереди ещё несколько музыкальных произведений, а также клипов на них. Сама исполнительница отмечает, что только начинает свой путь в музыке, а значит останавливаться она на достигнутом не собирается. Впереди несколько туров по Европе и даже концерты в США. В России же многие граждане поддерживают телеведущую и желают ей только успехов, но есть и недоброжелатели. Причём, согласно интернет-опросам, количество противников приблизительно равно поклонникам. Таким образом Ольга Бузова разделила Россию на своих фанатов и хейтеров.

Ранее Ольга Бузова анонсировала выход журнала с её откровенным интервью и красивой фотосессией на своей странице в социальной сети Instagram.

Автор: Александров Александр
Сегодня, 11:38
Читайте также
Fallout 4 станет бесплатной на эти выходные
Жителям Таджикистана посоветовали воздержаться от
Коммунисты внесли в Думу законопроект о создании
Ирина Шейк порадовала фанатов откровенным снимков
В Испании посла Венесуэлы объявили персоной нон
Джордж Сорос считает криптовалюты "пузырем"
Главный экзорцист Ирландии считает, что в
Сейм Польши ввел уголовную ответственность за
ЦИК РФ вынес предупреждение КПРФ за нарушение
Сварщики с Урала сняли клип в поддержку
Минобороны отстранило курсантов академии МЧС от
В Великобритании сбежавшая от хозяев черепаха
Добавление комментария
Последние новости
26.01, 23:01 В Париже эвакуировали посетителей зоопарка из-за 50
26.01, 22:40 В Индии врачи обнаружили в лёгких годовалой девочки
26.01, 22:20 Дополненная реальность ProjectDR поможет врачам
26.01, 22:00 Ученые в 2018 году прогнозируют вдвое больше крупных
26.01, 21:40 McLaren посвятила особый суперкар гоночным машинам 90-х
26.01, 21:27 На продажу выставили бронеавтобус Маргарет Тэтчер
26.01, 21:10 Fallout 4 станет бесплатной на эти выходные
26.01, 20:57 Илон Маск создал концепт огнемета
26.01, 20:50 Жителям Таджикистана посоветовали воздержаться от
26.01, 20:41 В воде из Атлантического океана ученые 18 новых вирусов
26.01, 20:32 Игра-тролль Trap Adventure 2 взбесила пользователей
26.01, 20:21 Борис Джонсон заявил, что гордится родственной связью с
26.01, 20:12 Первый сериал для Apple снимет режиссер фильма
26.01, 20:04 Елена Ваенга намеревается сбросить 20 кг и родить дочку
26.01, 19:55 Актер Иван Реон снимется в фильме про метал-группу
26.01, 19:48 Коммунисты внесли в Думу законопроект о создании в РФ
26.01, 19:39 Представители Chevrolet рассказали о модернизированной
26.01, 19:29 Ирина Шейк порадовала фанатов откровенным снимков
26.01, 19:19 Instagram: Мадонна неудачно прикрыла голую грудь модной
26.01, 19:05 Учёные: Загрязнение окружающей среды приводит к