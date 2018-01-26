В Нидерландах женщина изгоняла зло из сына с помощью духовки
В Нидерландах 39-летняя женщина изгоняла зло из сына с помощью духовки. За свои действия она попала под суд. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
По словам женщины, она стремилась «очистить» своего девятилетнего ребенка провела так называемый обряд экзорцизма. Руки мальчика она засунула в раскаленную до высоких показателей духовку. Также женщина вставляла в уши сына вату, а это привело к ухудшению слуха. В 2016 году мальчика забрали у родительницы.
Как заявил адвокат женщины, ее нельзя признать виновной, поскольку свои действия она считала полезными для ребенка. Отмечается, что 39-летняя мать имеет марокканско-голландское происхождение. По данным исследования нидерландской организации по охране психического здоровья, порядка 80% мусульман, проживающих в Нидерландах, убеждены, что проблемы с психикой у людей появляются из-за демонов. В то же время подобный случай является не первым в государстве.
По словам женщины, она стремилась «очистить» своего девятилетнего ребенка провела так называемый обряд экзорцизма. Руки мальчика она засунула в раскаленную до высоких показателей духовку. Также женщина вставляла в уши сына вату, а это привело к ухудшению слуха. В 2016 году мальчика забрали у родительницы.
Как заявил адвокат женщины, ее нельзя признать виновной, поскольку свои действия она считала полезными для ребенка. Отмечается, что 39-летняя мать имеет марокканско-голландское происхождение. По данным исследования нидерландской организации по охране психического здоровья, порядка 80% мусульман, проживающих в Нидерландах, убеждены, что проблемы с психикой у людей появляются из-за демонов. В то же время подобный случай является не первым в государстве.
Автор: Валерия Орлова