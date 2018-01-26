В Печатниках откроют трассу для мотокросса и картинга
В Печатниках в Подмосковье откроют специальную площадку для занятий дрифтом, велоспортом, мотоспортом, картингом. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы. Сообщение было опубликовано в пятницу.
Отмечается, что площадка займет площадь более 28 гектар. Новые трассы можно будет использовать для тренировочного процесса и соревновательного. Длина самой протяженной трассы составит почти два километра. Ее также можно использовать для дрифта. Картинговая трасса расположится на 750 метрах, для велосипедистов предоставят 350-метровую дорогу.
Помимо трасс в Печатниках построят два пункта проката, санузлы, раздевалки с душевыми, медпункт. Спортивную площадку планируется засадить кустарниками, оборудовать газонами, цветниками и прогулочной зоной.
Согласно утвержденному проекту, планируется благоустроить набережную, протяженностью 750 метров. Вдоль нее расположатся 500 деревьев и более 1500 кустарников. Все работы должны окончится ближе к осени 2018 года.
Отмечается, что площадка займет площадь более 28 гектар. Новые трассы можно будет использовать для тренировочного процесса и соревновательного. Длина самой протяженной трассы составит почти два километра. Ее также можно использовать для дрифта. Картинговая трасса расположится на 750 метрах, для велосипедистов предоставят 350-метровую дорогу.
Помимо трасс в Печатниках построят два пункта проката, санузлы, раздевалки с душевыми, медпункт. Спортивную площадку планируется засадить кустарниками, оборудовать газонами, цветниками и прогулочной зоной.
Согласно утвержденному проекту, планируется благоустроить набережную, протяженностью 750 метров. Вдоль нее расположатся 500 деревьев и более 1500 кустарников. Все работы должны окончится ближе к осени 2018 года.
Автор: Вера Антонова