В Калининграде женщине отказали в выдаче маткапитала из-за буквы Ё в документах
Россиянке отказали в выдаче маткапитала. Причиной тому послужила буква Е с двумя точками. Оказалось, в свидетельствах о рождении двух из трех ее детей фамилия написана иначе. Информация об этом появилась на сайте Ленинградского районного суда Калининграда, куда мать подала в суд на Пенсионный фонд.
Сообщается, что в одном документе была написана буква Е, а во втором Ё. Женщина обратилась в суд, полагая, что ответчик поступил незаконно, так как раньше у нее не возникало проблем с правоустанавливающими документами. Проводится разбирательство.
Напомним, в августе месяце 2017 года Госдума отклонила инициативу сравнять две вышеуказанные буквы в личных данных. Это, считают депутаты, может помешать борьбе с преступностью и поискам пропавших граждан.
Тем временем в Дагестане родилась девочка, вес которой бьет рекорды. Малышка появилась на свет 6-килограммовой.
Сообщается, что в одном документе была написана буква Е, а во втором Ё. Женщина обратилась в суд, полагая, что ответчик поступил незаконно, так как раньше у нее не возникало проблем с правоустанавливающими документами. Проводится разбирательство.
Напомним, в августе месяце 2017 года Госдума отклонила инициативу сравнять две вышеуказанные буквы в личных данных. Это, считают депутаты, может помешать борьбе с преступностью и поискам пропавших граждан.
Тем временем в Дагестане родилась девочка, вес которой бьет рекорды. Малышка появилась на свет 6-килограммовой.
Автор: Вера Антонова