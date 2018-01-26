Михаил Боярский рассказал, что болезнь спасла его семью от распада
Известный актер Михаил Боярский в рамках выпуска телепередачи «Судьба человека» рассказал, что его семью от распада спасла болезнь. Также он ответил на все вопросы Бориса Корчевникова о свое супруге Ларисе Луппиан.
По словам Боярского, артист влюбился в жену за естественность. Однако тут же он уточнил, что пытался оттянуть свадьбу, поскольку, как и любой молодой парень боялся официального оформления отношений.
«Нужно признаться, что я очень сильно боялся потерять свободу. Никогда не подозревал, как это стать женатым человеком. Я даже думал, что и вовсе никогда не женюсь. Другое дело - мои друзья. Однако судьба подготовила для меня какой-то особенный сюрприз», - рассказал Боярский.
Годы жизни со своей женой народный артист назвал очень лёгкими. Как и у всех людей, семье не удалось избежать финансовых проблем и болезней. Боярский подчеркнул, что однажды брак едва ли не разрушился, и супруги даже решились подать на развод, но в тот день у актера произошел сильный приступ панкреатита, а это пробудило угасшие чувства у его возлюбленной.
По словам Боярского, артист влюбился в жену за естественность. Однако тут же он уточнил, что пытался оттянуть свадьбу, поскольку, как и любой молодой парень боялся официального оформления отношений.
«Нужно признаться, что я очень сильно боялся потерять свободу. Никогда не подозревал, как это стать женатым человеком. Я даже думал, что и вовсе никогда не женюсь. Другое дело - мои друзья. Однако судьба подготовила для меня какой-то особенный сюрприз», - рассказал Боярский.
Годы жизни со своей женой народный артист назвал очень лёгкими. Как и у всех людей, семье не удалось избежать финансовых проблем и болезней. Боярский подчеркнул, что однажды брак едва ли не разрушился, и супруги даже решились подать на развод, но в тот день у актера произошел сильный приступ панкреатита, а это пробудило угасшие чувства у его возлюбленной.
Автор: Валерия Орлова