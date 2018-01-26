Дональд Трамп выразил уверенность в укреплении курса доллара
Дональд Трамп уверил корреспондентов телеканала бизнес-новостей CNBC в том, что он ожидает укрепления курса доллара в будущем. Американский лидер США призвал не принимать во внимание заявление министра финансов государства Стивена Мнучина, якобы США благоприятен курс нацвалюты ниже нынешнего.
«Экономика США настолько укрепляется, что доллар будет только усиливаться», – отметил Дональд Трамп, добавив, что именно это он бы и хотел видеть в ближайшей перспективе. По словам американского президента, журналисты просто выдернули из контекста некоторые слова Мнучина про низкий курс нацвалюты.
Если после заявления министра финансов США курс доллара уменьшился на 2 %, то после речи главы государства он снова стал увеличиваться в отношении 6 главных валют.
Ранее эксперты рассказали о динамике падения доллара за последние 3 года.
«Экономика США настолько укрепляется, что доллар будет только усиливаться», – отметил Дональд Трамп, добавив, что именно это он бы и хотел видеть в ближайшей перспективе. По словам американского президента, журналисты просто выдернули из контекста некоторые слова Мнучина про низкий курс нацвалюты.
Если после заявления министра финансов США курс доллара уменьшился на 2 %, то после речи главы государства он снова стал увеличиваться в отношении 6 главных валют.
Ранее эксперты рассказали о динамике падения доллара за последние 3 года.
Автор: Воробьева Алина