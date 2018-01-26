Трамп лично извинился перед публикой за ретвит антимусульманского видео
Нынешний глава Соединённых Штатов Дональд Трамп выступил перед публикой с извинениями за то, что ретвитнул запись одной из британских радикально настроенных организаций British First. Данное заявление президент США сделал в рамках интервью телеканалу ITV.
"Если вы уверены в том, что они плохие люди и расисты, я всенепременно принесу свои извинения, если вы этого захотите", - заявил Дональд Трамп, подчеркнув, что не хочет создавать каких-либо конфликтов. Также глава Америки признался, что был не в курсе деятельности данной организации в тот момент, когда делал репост публикации. Более того, он даже сейчас почти ничего о ней не знает. Он заявил, что хотел всего-лишь акцентировать внимание общественности на необходимость борьбы с таким бичом человечества как терроризм.
"Знайте, что я являюсь наименьшим расистом из всех людей, которых вы можете встретить. Я совсем не собирался поддерживать какую-либо радикальную организацию, делая этот ретвит", - подчеркнул Дональд Трамп.
"Если вы уверены в том, что они плохие люди и расисты, я всенепременно принесу свои извинения, если вы этого захотите", - заявил Дональд Трамп, подчеркнув, что не хочет создавать каких-либо конфликтов. Также глава Америки признался, что был не в курсе деятельности данной организации в тот момент, когда делал репост публикации. Более того, он даже сейчас почти ничего о ней не знает. Он заявил, что хотел всего-лишь акцентировать внимание общественности на необходимость борьбы с таким бичом человечества как терроризм.
"Знайте, что я являюсь наименьшим расистом из всех людей, которых вы можете встретить. Я совсем не собирался поддерживать какую-либо радикальную организацию, делая этот ретвит", - подчеркнул Дональд Трамп.
Автор: Артемова Светлана