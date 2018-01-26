Дом-2: Лиза Полыгалова считает ошибкой воссоединение с Иваном Барзиковым
Лиза Полыгалова, звезда «Дома-2», считает ошибкой воссоединение с Иваном Барзиковым. Пара возобновила строительство своих отношений в конце 2017 года.
Барзиков и Полыгалова давно были не вместе, но уже к концу 2017 года пара шокировали всех новостью, что они снова примирились. Новогодние каникулы возлюбленные отмечали вместе, и недавно появилась информация об очередном расставании. Экс-участница шоу считает, что у них все же разные взгляды на жизнь и воссоединение было ошибкой.
Кроме того, Полыгалова убедилась в том, что Барзиков в тот период времени, пока они не были вместе, совершенно не изменился в лучшую сторону.
Барзиков и Полыгалова давно были не вместе, но уже к концу 2017 года пара шокировали всех новостью, что они снова примирились. Новогодние каникулы возлюбленные отмечали вместе, и недавно появилась информация об очередном расставании. Экс-участница шоу считает, что у них все же разные взгляды на жизнь и воссоединение было ошибкой.
Кроме того, Полыгалова убедилась в том, что Барзиков в тот период времени, пока они не были вместе, совершенно не изменился в лучшую сторону.
Автор: Вера Антонова