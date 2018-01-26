Константин Хабенский заявил, что не любит социальные сети из-за мошенников-двойников
Константин Хабенский предпочитает живое общение со своими друзьями и близкими и не совсем понимает смысл общения в социальных сетях, ведь там полно мошенников, создающих аккаунты реальных людей. Об этом актер заявил накануне премьеры своего нового фильма "Селфи", описывающего трудную жизненную ситуацию популярного писателя, попавшего в нее благодаря социальным сетям.
"Наверное я - пещерный человек. Потому что мне необходимо общаться с человеком вживую, иначе я его не чувствую и не могу понять его посыла", - заявил Константин Хабенский, рассказывая про свое отношение к виртуальному общению при помощи социальных сетей. "Сейчас - время высоких технологий, поэтому у многих людей есть двойники в Сети. Например, за меня тоже создают профили, ведут общение с людьми, возможно даже в корыстных целях. Такова реальность. Видимо таким людям не хватает чего-то в собственной жизни, поэтому они становятся чьими-то двойниками".
В ближайшее время на экраны кинотеатров выйдет фильм "Селфи", снятый по роману Сергея Минаева, где Константин Хабенский сыграл роль популярного писателя, который стал жертвой злоумышленника в Сети. Мошенник буквально украл его жизнь, став двойником писателя в социальных сетях.
"Наверное я - пещерный человек. Потому что мне необходимо общаться с человеком вживую, иначе я его не чувствую и не могу понять его посыла", - заявил Константин Хабенский, рассказывая про свое отношение к виртуальному общению при помощи социальных сетей. "Сейчас - время высоких технологий, поэтому у многих людей есть двойники в Сети. Например, за меня тоже создают профили, ведут общение с людьми, возможно даже в корыстных целях. Такова реальность. Видимо таким людям не хватает чего-то в собственной жизни, поэтому они становятся чьими-то двойниками".
В ближайшее время на экраны кинотеатров выйдет фильм "Селфи", снятый по роману Сергея Минаева, где Константин Хабенский сыграл роль популярного писателя, который стал жертвой злоумышленника в Сети. Мошенник буквально украл его жизнь, став двойником писателя в социальных сетях.
Автор: Артемов Сергей