"Автостат": В России цены на авто китайской марки Lifan поднялись на 5%
Согласно данным исследования, в среднем стоимость автомобилей этого бренда возросла на 40 тысяч рублей. Так, корпорация Lifan увеличила стоимость автомобилей примерно на 5%, что удалось выяснить благодаря подсчетам цен специалистами аналитического агентства "Автостат".
Так, теперь цена автомобилей модели X60 2018 года с мотором на 1,8 л топлива начинается с отметки 740 тысяч рублей, его современная комплектация с вариантом CVT будет оцениваться в 980 тысяч. Аналогичный автомобиль 2017 модельного года оценивается в 710 и 950 тысяч рублей соответственно.
Стоимость кроссовера Lifan X50 с начала этого года стартует от 660 тысяч. Модель Myway подорожала на 30 тысяч рублей, из-за чего его цена теперь составляет 870 тысяч рублей.
Стоит акцентировать внимание на том, что в прошлом году автомобили бренда Lifan были были признаны наиболее популярными среди всего китайского сегмента в России.
Так, теперь цена автомобилей модели X60 2018 года с мотором на 1,8 л топлива начинается с отметки 740 тысяч рублей, его современная комплектация с вариантом CVT будет оцениваться в 980 тысяч. Аналогичный автомобиль 2017 модельного года оценивается в 710 и 950 тысяч рублей соответственно.
Стоимость кроссовера Lifan X50 с начала этого года стартует от 660 тысяч. Модель Myway подорожала на 30 тысяч рублей, из-за чего его цена теперь составляет 870 тысяч рублей.
Стоит акцентировать внимание на том, что в прошлом году автомобили бренда Lifan были были признаны наиболее популярными среди всего китайского сегмента в России.
Автор: Артемова Светлана