В Рязанской области мужчина топором убил пристававшего к нему гомосексуалиста
В Рязанской области мужчина забил до смерти топором гомосексуалиста, который к нему якобы приставал. Преступление было совершено во время совместного распития спиртных напитков.
Суд рассматривает уголовное дело, открытое в отношении 23-летнего уроженца Иркутской области. Он обвиняется в убийстве местного жителя. По данным следствия, мужчины выпивали вместе, и в какой-то момент один из них стал настойчиво предлагать интим другому. Тогда 23-летний парень ударил собутыльника топором, нанеся смертельные травмы.
На допросе обвиняемый признался правоохранителям, что негативно относится к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, поэтому так бурно отреагировал на его поведение. Ко всему прочему, сам обвиняемый вызвал на место убийства полицию, во всем признался и помогал в раскрытии преступления.
Суд рассматривает уголовное дело, открытое в отношении 23-летнего уроженца Иркутской области. Он обвиняется в убийстве местного жителя. По данным следствия, мужчины выпивали вместе, и в какой-то момент один из них стал настойчиво предлагать интим другому. Тогда 23-летний парень ударил собутыльника топором, нанеся смертельные травмы.
На допросе обвиняемый признался правоохранителям, что негативно относится к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, поэтому так бурно отреагировал на его поведение. Ко всему прочему, сам обвиняемый вызвал на место убийства полицию, во всем признался и помогал в раскрытии преступления.
Автор: Вера Антонова