Ресторан с ужином в тишине признан самым необычным в мире

Сейчас большинство заведений общественного питания успешны благодаря своей концепции. Так, еда уже уходит на второй план, ведь главные впечатления гости получают не от блюд из меню.Данный ресторан находится в Нью-Йорке в районе Бруклин, где проживает очень много русскоязычного населения. Кухня основывается на вегетарианских блюдах, но в них присутствуют морепродукты.Основателем EAT Greenpoint является Николос Наумана, который некоторое время прожил в буддистском монастыре в Индии. Это и вдохновило его на создание ресторана, в котором все молчат.Каждый месяц администрация заведения устраивает «Обед в тишине». После первого проведения первого мероприятия оно получило огромную популярность. Сейчас, чтобы поесть в спокойной обстановке, гостям приходится бронировать столы за несколько дней. Мероприятие проводится в маленькой комнате, вместимость которой не превышает 25 человек. За принятием еды никто ничего не говорит и не слышит ни слова.Данный ресторан считается странствующим, он находится в Лондоне. Повара готовы удивить клиентов авторскими блюдами и едой стандартной европейской кухни.Основателем данного заведения является Тонни Хорнекер, он хотел создать так называемый загадочный клуб, который бы заставил гостей путешествовать в Берлин, Сантьяго, Гластонбери и Буэнс-Айрес. Посетителям предлагают зайти в кукольный домик, выполненный в натуральную величину, чтобы отведать ужин из трёх блюд. Во время него клиентов станут развлекать пантомимы и кабаре.Ресторан расположен в Нью-Йорке, чтобы попасть туда, нужно бронировать столик за 5 лет. Повара удивят клиентов авторскими блюдами и местной кухней.Создателем ресторана является Даймон Бэрел, который организовал свой бизнес в столовой собственного дома, вернее в его подвальном помещении. Вот уже более 20 лет ему удается продать авторский ужин за 200 долларов на одного человека. Отмечается, что блюда готовятся из лично выращенных продуктов. Так, все ингредиенты берутся с фермы владельца, в том числе масло, мука и желуди.За один вечер в ресторан могут прийти не более 20 человек, которые должны появиться на ужин в точно указанное время.Фишкой данной сети ресторанов, расположенной в разных уголках США, являются грубиянство и неряшливость. Здесь повара готовят блюда из местной кухни. В данном ресторане столики скорее напомнят пикник, они вовсе не застелены скатертями.Интерьер заведения является не уютным, а официанты грубят посетителем. Также последним предоставляются слюнявчики и огромные колпаки, выполненные из бумаги. Данные атрибуты клиенты не должны снимать до конца ужина. На столах отсутствуют салфетки, как правило, официанты кидаются ими в гостей.Ресторан оформлен в стиле зазеркалья. Его можно посетить в японском городе Токио. Повара готовят для гостей блюда французской и итальянской кузни.По своей натуре японцы являются теми еще выдумщиками. Тут присутствует ярко выраженная концепция, в основу которой легла сказка Кэррола «Алиса в стране чудес». Местные рестораторы быстро открыли сеть тематических заведений, войдя в них человек сразу же окунается в соответствующую атмосферу.Каждый ресторан предлагает клиентом собственное видение вышеназванной сказки. Столы оформлены в виде чайных чашек, присутствует романтическое освещение, а официантки одеты в голубые платья, какие носила главная героиня Алиса.Этот ресторан находится в Индии, его фишка заключается в том, что человек пробует блюда местной кухни рядом с могилами. Примерно дюжина гробов, которые закрыты железными решетками, являются частью интерьера данного заведения. К слову, его название в переводе на русский язык означает «Новая удача».Каждое утро официанты начинают день с протирания атрибутики. Отмечается , что гробы остались на этом месте от старого мусульманского кладбища, дизайнеры декорировали их свежими цветами.Ресторан находится в китайской провинции Хубэй, в нем предлагаются блюда местной кухни. Есть их нужно на краю обрыва, это и является фишкой данного заведения.Ресторан находится рядом с известной в Китае Пещерой трёх путешественников. Найти ход в него не так уж и просто: гостю необходимо спуститься по проходу, который расположен над Счастливой долиной в каньоне Силин. Таким образом, он попадет в обеденный зал. Несколько столиков стоят на балконе, выступающем над скалой.Ресторан находится в Нью-Йорке и является место отдыха для нудистов. Вероятно, таким людям стало скучно на диких пляжах, и они любят что-то утонченное и изысканное.Основателем ресторана является Джон Ордовер, который и сам является членом общества нудистов. Принципы владельца разделяет и обслуживающий персонал, однако он всё-таки ходит по залу одетым, поскольку это прописано в санитарных нормах.Отмечается, что дикие оргии не являются форматом заведения, поэтому все вечеринки проходят спокойно в соответствии с мерами приличия. Как правило, возраст гостей в ресторане не превышает 40 лет.