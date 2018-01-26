В Крыму в ДТП с легковушкой погибли три человека
В Крыму в серьезной аварии с легковым авто Kia погибли три человека. Еще четверым понадобилась помощь медиков.
Выяснилось, что ДТП случилось на трассе Джанкой-Симферополь в пятницу ранним утром, там микроавтобус выехал на встречку, где протаранил легковой автомобиль Kia. Легковушку буквально разорвало на части. Смертельные травмы получили трое, еще четверым понадобилась помощь врачей, у них диагностировали многочисленные травмы.
Детали смертельной аварии выясняются, сообщили в МВД.
Выяснилось, что ДТП случилось на трассе Джанкой-Симферополь в пятницу ранним утром, там микроавтобус выехал на встречку, где протаранил легковой автомобиль Kia. Легковушку буквально разорвало на части. Смертельные травмы получили трое, еще четверым понадобилась помощь врачей, у них диагностировали многочисленные травмы.
Детали смертельной аварии выясняются, сообщили в МВД.
Автор: Вера Антонова