Настасья Самбурская принимает участие в секретном проекте
Известная актриса, певица и телеведущая Настасья Самбурская заявила, что принимает участие в новом секретном проекте. Соответствующий пост появился в профиле знаменитости в социальной сети Instagram.
«Немножко лёгкого, утреннего идиотизма со съёмок в секретном проекте», - подписала публикацию Самбурская. Пост она сопроводила фотографией, на которой запечатлена в интересной позе в черных шортах и футболке.
Поклонники отметили, что актриса обладает длинными и стройными ногами и тонкой талией. Также им понравился нежный макияж звезды «Универа». В комментариях фолловеры начали спрашивать, какой проект снова собирается покорить Самбурская.
За непродолжительное время публикация актрисы собрала огромное количество отметок «мне нравится».
«Немножко лёгкого, утреннего идиотизма со съёмок в секретном проекте», - подписала публикацию Самбурская. Пост она сопроводила фотографией, на которой запечатлена в интересной позе в черных шортах и футболке.
Поклонники отметили, что актриса обладает длинными и стройными ногами и тонкой талией. Также им понравился нежный макияж звезды «Универа». В комментариях фолловеры начали спрашивать, какой проект снова собирается покорить Самбурская.
За непродолжительное время публикация актрисы собрала огромное количество отметок «мне нравится».
Автор: Валерия Орлова