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Интернет взорвал видеоролик, на котором парень хитро обманул свою девушку, доказав, что рядом никого нет
Интернет взорвал видеоролик, который последние несколько дней набирает все больше и больше просмотров. На кадрах ролика запечатлен молодой человек, который очень оригинально обманывает свою девушку с целью доказать, что дома он только один.


Интернет взорвал видеоролик, на котором парень хитро обманул свою девушку, доказав, что рядом никого нет


Так, в ролике был показан молодой человек, которому на телефон поступил видеозвонок от его девушки. Она поинтересовалась, один он дома или нет, так как она подозревала, что ее любимый сейчас не один. Так и было - в комнате с ним находились его друзья. Но молодой человек не растерялся и решил доказать возлюбленной, что кроме него дома никого нет. Он встал с телефоном во весь рост о сделал полный оборот, позволяя девушке рассмотреть всю комнату и убедиться, что он совершенно один. В это же время его друзья оббегали объектив камеры телефона по всей комнате, что помогло им остаться незамеченными.

Автор: Артемова Светлана
Сегодня, 12:39
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