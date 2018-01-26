Порнозвезде запрещают участвовать в «Порно-Оскаре» из-за обвинений в насилии
Порноактеру и режиссеру фильмов для взрослых Рону Джереми запретили участвовать в премии AVN Awards («Проно-Оскаре»). Причиной тому послужили многочисленные обвинения в домогательствах и насилии.
Известны как минимум 12 женщин, которые публично обвинили актера в насилии и других неподобающих действиях. Пять предполагаемых жертв заявили об изнасиловании. Все происходило на протяжении последних 30 лет.
В частности Дженнифер Стил, экс-звезда фильмов для взрослых, сообщила, что актер изнасиловал ее во время фотосессии в 1997 году, когда их попросили вместе симулировать секс. «Я прямо отказала ему, но он не слышит «нет», - сообщила актриса. Также несколько поклонниц оказались в числе жертв Джереми.
Тем временем 64-летний актер всячески отвергает все обвинения. Он признал, что любит трогать девушек за разные части тела, не спрашивая о том, но он никогда не стал бы принуждать их к сексу. Джереми недоволен «консерватизмом» организаторов AVN Awards.
Известны как минимум 12 женщин, которые публично обвинили актера в насилии и других неподобающих действиях. Пять предполагаемых жертв заявили об изнасиловании. Все происходило на протяжении последних 30 лет.
В частности Дженнифер Стил, экс-звезда фильмов для взрослых, сообщила, что актер изнасиловал ее во время фотосессии в 1997 году, когда их попросили вместе симулировать секс. «Я прямо отказала ему, но он не слышит «нет», - сообщила актриса. Также несколько поклонниц оказались в числе жертв Джереми.
Тем временем 64-летний актер всячески отвергает все обвинения. Он признал, что любит трогать девушек за разные части тела, не спрашивая о том, но он никогда не стал бы принуждать их к сексу. Джереми недоволен «консерватизмом» организаторов AVN Awards.
Автор: Вера Антонова