Джордж Сорос обвинил Google и Facebook во влиянии на поведение людей без их ведома
В рамках ВЭФ, проходящего этими днями в швейцарском Давосе, известный финансист, меценат и миллиардер Джордж Сорос выразил свое видение деятельности гигантов интернет-рынка. По его словам, Google и Facebook монополизируют рынок и специально развивают у пользователей привыкание к своим предложениям и продуктам, оказывая на человеческое поведение и мысли подсознательное влияние.
В своем выступлении на форуме в Давосе, Джордж Сорос также отметил, что, хотя Google и Facebook своей деятельностью способствовали инновациям и либерализации рынка, на данный момент они стали очень мощными монополиями, создающими массу проблем и препятствующие дальнейшим инновациям. Миллиардер утверждает, что компании, работающие в сфере социальных медиа, "эксплуатируют социальную среду" и "без ведома людей оказывают влияние на их мысли и поведение". Деятельность интернет-компаний Сорос сравнил с работой казино. "Разработаны методы, благодаря которым люди проигрывают в казино свои деньги, а также деньги, которых у них нет. Подобным образом компании, работающие в сфере социальных сетей, занимаются манипуляциями внимания пользователей Сети," - заявил известный финансист.
Джордж Сорос отметил скорость, с которой Facebook завоевывает пользователей, и заявил, что через три года у компании не останется людей для привлечения. Действительно, за первые восемь с половиной лет существования Facebook они привлекли около 1 млрд. человек, а за последние четыре года аудитория выросла примерно вдвое.
В своем выступлении на форуме в Давосе, Джордж Сорос также отметил, что, хотя Google и Facebook своей деятельностью способствовали инновациям и либерализации рынка, на данный момент они стали очень мощными монополиями, создающими массу проблем и препятствующие дальнейшим инновациям. Миллиардер утверждает, что компании, работающие в сфере социальных медиа, "эксплуатируют социальную среду" и "без ведома людей оказывают влияние на их мысли и поведение". Деятельность интернет-компаний Сорос сравнил с работой казино. "Разработаны методы, благодаря которым люди проигрывают в казино свои деньги, а также деньги, которых у них нет. Подобным образом компании, работающие в сфере социальных сетей, занимаются манипуляциями внимания пользователей Сети," - заявил известный финансист.
Джордж Сорос отметил скорость, с которой Facebook завоевывает пользователей, и заявил, что через три года у компании не останется людей для привлечения. Действительно, за первые восемь с половиной лет существования Facebook они привлекли около 1 млрд. человек, а за последние четыре года аудитория выросла примерно вдвое.
Автор: Артемов Сергей