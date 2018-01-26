В Польше корова сбежала к зубрам от хозяина, собиравшегося ее забить
В Польше корова, которую собирались забить на мясо, сбежала от своего хозяина. Почти три месяца животное проживает в парке Беловежа вместе с зубрами, которые ее защищают и не подпускают людей близко.
Бывший хозяин коровы рассказал, что она смогла сбежать через отверстие в поврежденном заборе его фермы. При этом, она была не единственной беглянкой, но остальных коров удалось быстро вернуть в загон, ведь они, шутливо говорит мужчина, не нашли себе такую охрану в лице зубров.
Фермер надеется, что вскоре корове надоест вольная голодная жизнь, и она к нему сам вернется. В прочем буренка уже три месяца живет на воле и не выглядит голодной. Специалисты говорят, что иногда зубры могут скрещиваться с коровами, при этом их потомство полностью стерильно. Также иногда корова во время родов может умереть из-за слишком крупных для нее телят.
Бывший хозяин коровы рассказал, что она смогла сбежать через отверстие в поврежденном заборе его фермы. При этом, она была не единственной беглянкой, но остальных коров удалось быстро вернуть в загон, ведь они, шутливо говорит мужчина, не нашли себе такую охрану в лице зубров.
Фермер надеется, что вскоре корове надоест вольная голодная жизнь, и она к нему сам вернется. В прочем буренка уже три месяца живет на воле и не выглядит голодной. Специалисты говорят, что иногда зубры могут скрещиваться с коровами, при этом их потомство полностью стерильно. Также иногда корова во время родов может умереть из-за слишком крупных для нее телят.
Автор: Вера Антонова