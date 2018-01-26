В Москве под Донбасским путепроводом нашли человеческий скелет
Человеческие останки обнаружили вчерашним вечером на юге Москвы. В МВД заявили, что в техническом помещении, находящемся под Донбасским путепроводом, найден скелет человека.
"Человеческий скелет был обнаружен 25 января в 18:00 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 50", - прокомментировали инцидент в пресс-службе МВД столицы. Отмечается, что обнаруженные останки человека находились в одном из технических помещений, расположенных под Донбасским путепроводом. Проводятся необходимые процессуальные действия. Других подробностей пока нет.
"Человеческий скелет был обнаружен 25 января в 18:00 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 50", - прокомментировали инцидент в пресс-службе МВД столицы. Отмечается, что обнаруженные останки человека находились в одном из технических помещений, расположенных под Донбасским путепроводом. Проводятся необходимые процессуальные действия. Других подробностей пока нет.
Автор: Артемов Сергей