Американские ученые призывают отказаться от пластика ради спасения кораллов
Американские ученые заявляют, что тонны пластика, находящегося в океанах, уничтожают коралловые рифы. Выходом из проблемы может стать переработка мусора в развивающихся странах и отказ от пластиковой посуды.
Плавающий пластиковый мусор пагубно влияет на флору и фауну океанов, особо разрушительно он действует на кораллы, риск заболеть у них увеличивается на 90%. Ученые обследовали 159 коралловых рифов Азиатско-Тихоокеанского региона в течении 3-х лет с 2011 года. В этом регионе находится более половины от всех рифов на Земле и 11 млрд частей пластикового мусора, что приводит к большому количеству болезней кораллов.
Ученый Джолеа Лэмб сообщил изданию The Verge как влияет пластик на развитие болезней кораллов. Поля мусора на поверхности воды закрывают солнечный свет, а также не дают циркулировать кислороду в воде, куски пластика режут кораллы и заражают их бактериями.
Разрешить сложившуюся ситуацию можно созданием перерабатывающих мусорных заводов в странах азиатского региона, а также отказаться от использования пластиковых бутылок и одноразовой посуды.
Плавающий пластиковый мусор пагубно влияет на флору и фауну океанов, особо разрушительно он действует на кораллы, риск заболеть у них увеличивается на 90%. Ученые обследовали 159 коралловых рифов Азиатско-Тихоокеанского региона в течении 3-х лет с 2011 года. В этом регионе находится более половины от всех рифов на Земле и 11 млрд частей пластикового мусора, что приводит к большому количеству болезней кораллов.
Ученый Джолеа Лэмб сообщил изданию The Verge как влияет пластик на развитие болезней кораллов. Поля мусора на поверхности воды закрывают солнечный свет, а также не дают циркулировать кислороду в воде, куски пластика режут кораллы и заражают их бактериями.
Разрешить сложившуюся ситуацию можно созданием перерабатывающих мусорных заводов в странах азиатского региона, а также отказаться от использования пластиковых бутылок и одноразовой посуды.
Автор: Северов Андрей