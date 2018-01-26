Порнорежиссер Боб Джек поддержал ульяновских курсантов своими танцами под Satisfaction
Порноактер Боб Джек вместе с некоторыми актрисами фильмов для взрослых тоже решили поддержать курсантов из Ульяновска. Они станцевали в ночном клубе под хит Satisfaction Бенни Бенасси. Видео накануне появилось в Сети.
История с ульяновскими курсантами летного училища началась в январе. Тогда парни записали свое видение клипа на песню Satisfaction, из-за этого их даже грозились отчислить. В их поддержку студенты других учебных заведений по области стали снимать свои подобные ролики и выгружать в Интернет.
Так, пародию на видео курсантов даже записали девушки-военные из Израиля, Иван Ургант и другие. К ним присоединился и Боб Джек со своими музами.
История с ульяновскими курсантами летного училища началась в январе. Тогда парни записали свое видение клипа на песню Satisfaction, из-за этого их даже грозились отчислить. В их поддержку студенты других учебных заведений по области стали снимать свои подобные ролики и выгружать в Интернет.
Так, пародию на видео курсантов даже записали девушки-военные из Израиля, Иван Ургант и другие. К ним присоединился и Боб Джек со своими музами.
Автор: Вера Антонова