В Великобритании сбежавшая от хозяев черепаха проползла 300 метров за полгода
В Великобритании в городе Оксфорд из сада хозяев полгода назад пропала черепаха по кличке Таллула. В зарубежных СМИ появились сведения о том, что домашнее животное нашли за 300 метров от дома, куда оно успело доползти за полгода отсутствия.
История побега черепахи Таллулы началась еще в июле прошлого года. Животное гуляло в саду и провалилось в нору крота. Даниелла Моррис и ее дочь Лианна, хозяева черепахи, активно расклеивали объявления о пропаже любимого питомца, а также обзвонили зоомагазины и школы, находящиеся рядом. Опрос соседей о пропавшей черепахе не принес никаких результатов.
Хозяевам Таллулы пришлось смириться с мыслью, что животное пропало. Даниелла и Лианна выбросили корм и коробку питомца, хотя им было очень жаль. Но 24 января этого года за 300 с лишним метров от дома семьи Моррис хозяйка заметила свою черепаху. Пресмыкающееся находилось во дворе школы и было непонятно, как Таллула смогла перебраться через оживленную автомобильную дорогу, расположенную между домом хозяев и учебным заведением.
Даниелла свозила черепаху к ветеринару и оказалось, что побег не прошел для животного бесследно. У животного диагностировали потерю веса, воспаленные глаза и красные пятна на коже. Вероятнее всего, черепаха в летний период добралась до школы, расположенной недалеко от дома, а потом впала на зиму в спячку.
История побега черепахи Таллулы началась еще в июле прошлого года. Животное гуляло в саду и провалилось в нору крота. Даниелла Моррис и ее дочь Лианна, хозяева черепахи, активно расклеивали объявления о пропаже любимого питомца, а также обзвонили зоомагазины и школы, находящиеся рядом. Опрос соседей о пропавшей черепахе не принес никаких результатов.
Хозяевам Таллулы пришлось смириться с мыслью, что животное пропало. Даниелла и Лианна выбросили корм и коробку питомца, хотя им было очень жаль. Но 24 января этого года за 300 с лишним метров от дома семьи Моррис хозяйка заметила свою черепаху. Пресмыкающееся находилось во дворе школы и было непонятно, как Таллула смогла перебраться через оживленную автомобильную дорогу, расположенную между домом хозяев и учебным заведением.
Даниелла свозила черепаху к ветеринару и оказалось, что побег не прошел для животного бесследно. У животного диагностировали потерю веса, воспаленные глаза и красные пятна на коже. Вероятнее всего, черепаха в летний период добралась до школы, расположенной недалеко от дома, а потом впала на зиму в спячку.
Автор: Ирина Доброва