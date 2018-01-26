Номинант на Оскар "Форма воды" обвинен в плагиате
Номинант на Оскар "Форма воды" обвинен в плагиате. По словам Дэвида Зиндела, режиссер этой картины, Гильермо дель Торо, взял за основу сюжет пьесы его отца "Позволь мне услышать твой шепот".
Родственники Пола Зиндела, американского писателя и сценариста, по совместительству обладателя Пулитцеровской премии, обвинили в плагиате создателя кинокартины "Форма воды". Об этом сообщает издание The Guardian. Представленная корпорацией Fox Searchlight картина Гильермо дель Торо стала номинантом будущей церемонии вручения премии "Оскар". Известно, что в общем количестве она получила 13 номинаций, включая "Лучшая кинокартина".
"Мы просто в шоке, как настолько авторитетная киностудия могла снять фильм, сюжет которого настолько похож на пьесу моего покойного отца, не признаться в этом и не обратиться к нам за получением авторских прав", - заявил Дэвид Зиндел.
"Гильермо дель Торо ни разу не сталкивался с произведениями господина Зиндела в какой-либо форме. У Гильермо дель Торо за плечами длинная 25-летняя карьера, пройдя которую он аж десять кинокартин и всегда прислушивался ко мнению зрителей. Если же у родственников Зиндела есть какие-либо вопросы по поводу этой работы, мы с удовольствием проведем с ними беседу", - заявляют представители Fox Searchlight.
Родственники Пола Зиндела, американского писателя и сценариста, по совместительству обладателя Пулитцеровской премии, обвинили в плагиате создателя кинокартины "Форма воды". Об этом сообщает издание The Guardian. Представленная корпорацией Fox Searchlight картина Гильермо дель Торо стала номинантом будущей церемонии вручения премии "Оскар". Известно, что в общем количестве она получила 13 номинаций, включая "Лучшая кинокартина".
"Мы просто в шоке, как настолько авторитетная киностудия могла снять фильм, сюжет которого настолько похож на пьесу моего покойного отца, не признаться в этом и не обратиться к нам за получением авторских прав", - заявил Дэвид Зиндел.
"Гильермо дель Торо ни разу не сталкивался с произведениями господина Зиндела в какой-либо форме. У Гильермо дель Торо за плечами длинная 25-летняя карьера, пройдя которую он аж десять кинокартин и всегда прислушивался ко мнению зрителей. Если же у родственников Зиндела есть какие-либо вопросы по поводу этой работы, мы с удовольствием проведем с ними беседу", - заявляют представители Fox Searchlight.
Автор: Артемова Светлана