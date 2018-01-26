Дэвида Копперфильда обвинили в домогательствах к юной модели
Дэвида Коперфильда, всемирно известного иллюзиониста, обвиняют в сексуальных домогательствах к 17-летней модели. Инцидент, по данным СМИ, случился с ним в 1988 году.
Модель Бритни Льюис сообщила, что впервые познакомилась со звездой во время одного из конкурсов, где он был в составе жюри. Мероприятие организовали сотрудники компании Elite Model Management и оно проводилось в Японии. В тот момент модели было лишь 17, а Коперфильду – 32.
В том же году, рассказывает Льюис, иллюзионист пригласил ее сопровождать его на одном из мероприятий в Калифорнии и родственники модели одобрили поездку. В тот вечер Коперфильд якобы подлил ей в напиток какую-то смесь, после чего девушка ничего не помнила, как оказалась в номере гостиницы. Там звезда раздевал ее и домогался. Якобы в тот момент она потеряла сознание, а на утро Коперфильд сообщил ей, что между ними ничего не было.
Льюис утверждает, что 11 лет назад проинформировала ФБР о давнем инциденте, когда Лейси Л. Кэрролл также заявляла о домогательствах с его стороны, но дело закрыли.
Модель Бритни Льюис сообщила, что впервые познакомилась со звездой во время одного из конкурсов, где он был в составе жюри. Мероприятие организовали сотрудники компании Elite Model Management и оно проводилось в Японии. В тот момент модели было лишь 17, а Коперфильду – 32.
В том же году, рассказывает Льюис, иллюзионист пригласил ее сопровождать его на одном из мероприятий в Калифорнии и родственники модели одобрили поездку. В тот вечер Коперфильд якобы подлил ей в напиток какую-то смесь, после чего девушка ничего не помнила, как оказалась в номере гостиницы. Там звезда раздевал ее и домогался. Якобы в тот момент она потеряла сознание, а на утро Коперфильд сообщил ей, что между ними ничего не было.
Льюис утверждает, что 11 лет назад проинформировала ФБР о давнем инциденте, когда Лейси Л. Кэрролл также заявляла о домогательствах с его стороны, но дело закрыли.
Автор: Вера Антонова