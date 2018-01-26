Алла Пугачева выиграла в номинации "Персона года"
Алла Пугачева стала победительницей в номинации "Персона года". По зрительским симпатиям. Она набрала 48,3% от общего числа голосовавших.
"Персона года" это премия, которая по своей значимости превосходит остальные номинации. Она подразумевает под собой не только заслуги за достижения в сфере искусства, но и за то, что она проявляла себя как человек и артист уже несколько десятков лет.
Другие номинанты этого топового события тоже имели массу доводов для того, чтобы заслужить победу. Но даже несмотря на то, что победа досталась только Примадонне, никто не остался незамеченным. Например, Андрей Макаревич является одним из самых почтенных представителей в российском шоубизнесе. Он, согласно его же песне, не прогибался под изменчивый мир. Более того, артист сумел сохранить свое творческое начало до сегодняшних дней, ни разу на этом не пойдя на поводу у изменчивых тенденций, в отличии от большинства его коллег.
"Персона года" это премия, которая по своей значимости превосходит остальные номинации. Она подразумевает под собой не только заслуги за достижения в сфере искусства, но и за то, что она проявляла себя как человек и артист уже несколько десятков лет.
Другие номинанты этого топового события тоже имели массу доводов для того, чтобы заслужить победу. Но даже несмотря на то, что победа досталась только Примадонне, никто не остался незамеченным. Например, Андрей Макаревич является одним из самых почтенных представителей в российском шоубизнесе. Он, согласно его же песне, не прогибался под изменчивый мир. Более того, артист сумел сохранить свое творческое начало до сегодняшних дней, ни разу на этом не пойдя на поводу у изменчивых тенденций, в отличии от большинства его коллег.
Автор: Артемова Светлана