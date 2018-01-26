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В Курске водитель мусоровоза не заметил, как насмерть сбил пешехода
Утром 25 января в Курске случайные прохожие обнаружили труп мужчины во дворе одного из домов по улице Карла Маркса. Используя данные, снятые с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции сумели раскрыть подробности его смерти. Оказалось, что мужчину сбил мусоровоз, который затем уехал с места происшествия.

В Курске водитель мусоровоза не заметил, как насмерть сбил пешехода


При помощи видео, снятого камерами наружного наблюдения за дворовой территорией, полиция сумела выяснить номер заезжавшего во двор мусоровоза и нашла водителя, который предположительно виновен в смертельном наезде на пешехода. Правоохранители выяснили, что причиной смерти 51-летнего мужчины стал наезд автомобиля. В ходе допроса, 26-летний водитель грузового автомобиля рассказал, что во время разворота он почувствовал, как машина подскочила. Он не придал значения данному факту, предположив, что это отвалилась грязь. По факту гибели пешехода начата проверка.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 14:25
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