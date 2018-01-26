В Петербурге в квартире найдены трупы братьев-близнецов
В Петербурге в одной из квартир обнаружены трупы братьев-близнецов. Находка была сделана в ночь на пятницу, 26 января, в доме, находящемся на Будапештской улице.
В полицию обратился мужчина, который рассказал, что вместе с сожительницей обнаружил два бездыханных тела. Они принадлежали братьям-близнецам, которые делали в квартире ремонт.
По словам заявителя, последнее время он находился в Москве по работе, а его гражданская жена должна была сделать за работой мужчин. Отмечается, что 23 января жительница Петербурга не смогла попасть к себе домой, поскольку дверь оказалась заперта изнутри. Минувшей ночью мужчина, приехавший из Москвы, вскрыл замок, после чего увидел два трупа.
Один из них находился на кухне, второй – в комнате. По факту случившегося уже инициирована проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего.
В полицию обратился мужчина, который рассказал, что вместе с сожительницей обнаружил два бездыханных тела. Они принадлежали братьям-близнецам, которые делали в квартире ремонт.
По словам заявителя, последнее время он находился в Москве по работе, а его гражданская жена должна была сделать за работой мужчин. Отмечается, что 23 января жительница Петербурга не смогла попасть к себе домой, поскольку дверь оказалась заперта изнутри. Минувшей ночью мужчина, приехавший из Москвы, вскрыл замок, после чего увидел два трупа.
Один из них находился на кухне, второй – в комнате. По факту случившегося уже инициирована проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего.
Автор: Валерия Орлова