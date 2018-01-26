Ольга Бузова шокировала фанатов опухшим лицом
В Сети появилось видео Ольги Бузовой, в котором она разговаривает с Романом Гриценко. Беседа фанатов не сильно интересовала, так как многих испугал опухший вид звезды.
На видео Бузова в очках выглядит довольно грустной, а лицо очень опухшее. Фолловеры сразу принялись обсуждать ее внешний вид, отметив, что он достаточно плохой, как для звезды. Некоторые считают, что Ольга Бузова перебрала с алкоголем, другие – с уколами красоты, но сама знаменитость никогда не подтверждала информацию о том, что она вообще делает такого рода инъекции.
«Что за лепешка вместо лица?», «Ну и опухшая, от чего то так?», «Ольга, вас не узнать», - пишут злопыхатели и фанаты Бузовой под видео на странице «Дома-2» в Instagram.
Ранее артистка показывала поклонникам свою подружку, которая сделала себе искусственную грудь, и быть может Бузова сама когда-то решится на такую операцию, ведь эффект ее поразил.
На видео Бузова в очках выглядит довольно грустной, а лицо очень опухшее. Фолловеры сразу принялись обсуждать ее внешний вид, отметив, что он достаточно плохой, как для звезды. Некоторые считают, что Ольга Бузова перебрала с алкоголем, другие – с уколами красоты, но сама знаменитость никогда не подтверждала информацию о том, что она вообще делает такого рода инъекции.
«Что за лепешка вместо лица?», «Ну и опухшая, от чего то так?», «Ольга, вас не узнать», - пишут злопыхатели и фанаты Бузовой под видео на странице «Дома-2» в Instagram.
Ранее артистка показывала поклонникам свою подружку, которая сделала себе искусственную грудь, и быть может Бузова сама когда-то решится на такую операцию, ведь эффект ее поразил.
Автор: Вера Антонова