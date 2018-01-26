В Новой Москве найден труп мужчины с перерезанным горлом
Труп мужчины 49-ти лет нашли в Новой Москве. У него было перерезано горло. Об этом информируют региональные медиа.
Как известно, тело обнаружено в дачном доме 25 января утром. Там же убитый и проживал. Сейчас на месте работают судмедэксперты. Все детали происшествия выясняются. Начата проверка.
Как известно, тело обнаружено в дачном доме 25 января утром. Там же убитый и проживал. Сейчас на месте работают судмедэксперты. Все детали происшествия выясняются. Начата проверка.
Автор: Вера Антонова