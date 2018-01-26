Кейси Аффлек отказался вручать "Оскар" лучшей актрисе из-за обвинений в домогательствах
Актер и режиссер Кейси Аффлек не захотел награждать лучшую актрису премией «Оскар». Восемь лет назад его обвинили в домогательствах при съемках фильма.
Что актер не приедет сообщили его агент и американская киноакадемия. Обычно актер, получивший эту престижную награду за лучшую мужскую роль, в следующем году вручает его актрисе за лучшую женскую роль. Аффлек стал оскароностным за фильм «Манчестер у моря».
На приставания актера в 2010 году пожаловались продюсер Аманда Уайт и руководитель отдела фотографии Магдалена Горка. Аффлек режиссировал фильм «Я все еще здесь». Он смог избежать развитие конфликта до рассмотрения его в суде.
Что актер не приедет сообщили его агент и американская киноакадемия. Обычно актер, получивший эту престижную награду за лучшую мужскую роль, в следующем году вручает его актрисе за лучшую женскую роль. Аффлек стал оскароностным за фильм «Манчестер у моря».
На приставания актера в 2010 году пожаловались продюсер Аманда Уайт и руководитель отдела фотографии Магдалена Горка. Аффлек режиссировал фильм «Я все еще здесь». Он смог избежать развитие конфликта до рассмотрения его в суде.
Автор: Северов Андрей