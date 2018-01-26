Порнозвезда Беркова боится рожать от Стоянова
Бывшая звезда «Дома-2» и актриса фильмов для взрослых Елена Беркова в откровенном интервью рассказала, что боится рожать еще одного ребенка. Однако она и ее супруг Андрей Стоянов задумываются об этом.
Отмечается, что у Берковой уже есть ребенок, актриса помнит, как тяжело ей было во время беременности. В то же время не исключается, что порнозвезда забеременеет уже в этом году.
Беркова рассказала журналистам, что супруг Андрей Стоянов поддерживает ее во всех творческих начинаниях. Также артист абсолютно не возмущается по поводу того, что его жене приходится показывать грудь многомиллионной аудитории.
Елена Беркова получила известность благодаря скандальному телепроекту «Дома-2». В самом начале телешоу она состояла в паре с Романом Третьяковым. У влюбленных даже была своеобразная свадьба на проекте. После ухода Берковой с периметра Третьяков начал строить отношения с Ольгой Бузовой, которая сейчас является известной актрисой, телеведущей и певицей.
Отмечается, что у Берковой уже есть ребенок, актриса помнит, как тяжело ей было во время беременности. В то же время не исключается, что порнозвезда забеременеет уже в этом году.
Беркова рассказала журналистам, что супруг Андрей Стоянов поддерживает ее во всех творческих начинаниях. Также артист абсолютно не возмущается по поводу того, что его жене приходится показывать грудь многомиллионной аудитории.
Елена Беркова получила известность благодаря скандальному телепроекту «Дома-2». В самом начале телешоу она состояла в паре с Романом Третьяковым. У влюбленных даже была своеобразная свадьба на проекте. После ухода Берковой с периметра Третьяков начал строить отношения с Ольгой Бузовой, которая сейчас является известной актрисой, телеведущей и певицей.
Автор: Валерия Орлова