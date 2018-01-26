Мир покорило российское агентство с моделями старше 45 лет
В России существует нестандартное модельное агентство, в которое принимают на работу моделей старше 45 лет. Это российское агентство покорило мир, при этом предоставляя возможность стать известными и востребованными в мире моды представителям старшего поколения с возрастом вплоть до 85 лет.
По предварительной оценке экспертов, современная индустрия смогла выйти на уровень, когда присутствует масса моделей, различающихся как по своим габаритам, так и по этнической принадлежности. На этом фоне очередной требующей разрушения преградой является возраст. В ответ на этот запрос уже сравнительно давно фотограф Игорь Гавар после успеха массового проекта открыл агентство Oldushka.
На сегодняшний день фирма пользуется огромной популярностью в России. Модели Oldushka регулярно получают заказы от различных каталогов и принимают участие в рекламных кампаниях. В результате сфера постепенно заполняется представителями старшего поколения в возрасте от 45 до 85 лет. В свою очередь иностранные журналисты начинают задаваться вопросом, а может ли подобная практика привести к аналогичным изменениям и в других государствах, намекая о необходимости сделать ее более массовой.
По предварительной оценке экспертов, современная индустрия смогла выйти на уровень, когда присутствует масса моделей, различающихся как по своим габаритам, так и по этнической принадлежности. На этом фоне очередной требующей разрушения преградой является возраст. В ответ на этот запрос уже сравнительно давно фотограф Игорь Гавар после успеха массового проекта открыл агентство Oldushka.
На сегодняшний день фирма пользуется огромной популярностью в России. Модели Oldushka регулярно получают заказы от различных каталогов и принимают участие в рекламных кампаниях. В результате сфера постепенно заполняется представителями старшего поколения в возрасте от 45 до 85 лет. В свою очередь иностранные журналисты начинают задаваться вопросом, а может ли подобная практика привести к аналогичным изменениям и в других государствах, намекая о необходимости сделать ее более массовой.
Автор: Ирина Доброва