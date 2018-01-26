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Уникальный Rolls-Royce Silver Ghost Николая II выставлен на продажу за 278 млн рублей
На продажу выставлен уникальный Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года, который принадлежал, по информации нынешнего владельца, императору Николаю II. Продавец собирается выручить за автомобиль 278 миллионов рублей.

Уникальный Rolls-Royce Silver Ghost Николая II выставлен на продажу за 278 млн рублей

Согласно объявлению в Интернете, Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года проехал всего 2 тысячи километров, его состояние отличное и ремонта не требует. Сейчас авто находится в Германии. Пресс-служба сайта Auto.ru, на котором разместили объявление, сообщает, элитный кабриолет - самый дорогой автомобиль, выставленный на продажу.

Эксперты выяснили, что у Николая II был огромный автопарк, в которых входили более двадцати люксовых премиальных авто. Что касается Rolls-Royce Silver Ghost, то он производился с 1905 по 1926 года и был технически самым современным на то время. За двадцать лет с конвейера таких кабриолетов сошло 8416 единиц.

После смерти российского императора кабриолет Rolls-Royce купил коллекционер, затем он дошел до другого коллекционера и во времена войны автомобиль спрятали в бункере в Германии. Далее его на некоторое время потеряла, пока случайно не нашли бункер.

Автор: Вера Антонова
Сегодня, 13:43
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