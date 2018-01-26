Под Омском обнаружили мужчину, погибшего от циркулярной пилы
Как проинформировали сотрудники пресс-центра СУ СКР по Омской области, под Омском обнаружили 43-летнего мужчину, погибшего от работающей циркулярной пилы. Происшествие зафиксировали в селе Трусовка.
Местные жители обнаружили во дворе одного из домовладений тело мужчины, лежащее на пиле. По словам соседей, погибший часто материл что-то в своем дворе. По предварительным данным, мужчина погиб в результате несчастного случая. Вероятнее всего, пострадавший хотел достать что-то с верхней полки и наклонился над циркулярной пилой, которая работала на тот момент. Он не устоял и упал прямо на инструмент.
В результате несчастного случая у 43-летнего местного жителя повредилась артерия. Пострадавший умер от значительной потери крови. Следственный комитет инициировал проведение проверки по факту гибели жителя села Трусовка.
Местные жители обнаружили во дворе одного из домовладений тело мужчины, лежащее на пиле. По словам соседей, погибший часто материл что-то в своем дворе. По предварительным данным, мужчина погиб в результате несчастного случая. Вероятнее всего, пострадавший хотел достать что-то с верхней полки и наклонился над циркулярной пилой, которая работала на тот момент. Он не устоял и упал прямо на инструмент.
В результате несчастного случая у 43-летнего местного жителя повредилась артерия. Пострадавший умер от значительной потери крови. Следственный комитет инициировал проведение проверки по факту гибели жителя села Трусовка.
Автор: Ирина Доброва