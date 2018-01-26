Опубликованы патентные изображения новой версии Lada Vesta Sport
В Сети обнародованы официальные патентные изображения новой версии автомобиля Lada Vesta Sport. Их компания АвтоВАЗ зарегистрировала в базе Роспатента.
Дизайн транспортного средства почти не отличается от прототипа, представленного в 2016 году в рамках московского автосаона. От стандартной «четырёхдверки» Lada Vesta Sport отличается видеоизмененным передним бампером с большими воздухозаборниками и диффузором, находящемся сзади. Кроме этого, новинка получит аэродинамический обвес, расположенный по всему периметру кузова, массивный спойлер, дисковые тормоза всех колес и легкосплавные диски на 17 дюймов с оригинальным оформлением.
Под капотом Lada Vesta, производитель установит 1,6-литровый силовой агрегат, способный выдавать 140 л.с. Не исключается, что также будет присутствовать вариация с 1,8-литровым движком на 149 л.с.
Старт сборки новинки запланирован на февраль. Автомобиль будет производиться на мощностях завода в Ижевске.
Дизайн транспортного средства почти не отличается от прототипа, представленного в 2016 году в рамках московского автосаона. От стандартной «четырёхдверки» Lada Vesta Sport отличается видеоизмененным передним бампером с большими воздухозаборниками и диффузором, находящемся сзади. Кроме этого, новинка получит аэродинамический обвес, расположенный по всему периметру кузова, массивный спойлер, дисковые тормоза всех колес и легкосплавные диски на 17 дюймов с оригинальным оформлением.
Под капотом Lada Vesta, производитель установит 1,6-литровый силовой агрегат, способный выдавать 140 л.с. Не исключается, что также будет присутствовать вариация с 1,8-литровым движком на 149 л.с.
Старт сборки новинки запланирован на февраль. Автомобиль будет производиться на мощностях завода в Ижевске.
Автор: Валерия Орлова