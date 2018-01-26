В Британии трансгендер, выигравший в лотерею £4 млн, собирается стать популярнее Кейтлин Дженнер
Бывший водитель такси, трансгендер, собирается стать популярнее Кейтлни Дженнер. Все благодаря тому, что британка Мелисса Эде выиграла в лотерею 4 миллиона фунтов стерлингов.
Мелисса сообщила, что будет следовать примеру звезды и даже хочет отобрать у нее славу. «Я думаю, что Кейтлин невероятно гламурная женщина… но теперь я собираюсь использовать свои деньги, чтобы сбить ее с пьедестала», - сообщает трансгендер.
Напомним, 1 июня 2015 года в США вышел журнал Vanity Fair, на обложке которого красовалась Кейтлин Дженнер. Прежде Кейтлин была Брюсом Дженнером, чемпионом по десятиборью и отчимом Ким Кардашьян. Свою транссексуальность мужчина скрывал до 65-ти лет. Тот выпуск Vanity Fair считается знаковым для всех транссексуалов мира, к тому же это первое появление Брюса как женщины.
Мелисса сообщила, что будет следовать примеру звезды и даже хочет отобрать у нее славу. «Я думаю, что Кейтлин невероятно гламурная женщина… но теперь я собираюсь использовать свои деньги, чтобы сбить ее с пьедестала», - сообщает трансгендер.
Напомним, 1 июня 2015 года в США вышел журнал Vanity Fair, на обложке которого красовалась Кейтлин Дженнер. Прежде Кейтлин была Брюсом Дженнером, чемпионом по десятиборью и отчимом Ким Кардашьян. Свою транссексуальность мужчина скрывал до 65-ти лет. Тот выпуск Vanity Fair считается знаковым для всех транссексуалов мира, к тому же это первое появление Брюса как женщины.
Автор: Вера Антонова