Первый сериал для Apple снимет режиссер фильма «Ла-Ла-Ленд»
Компания Apple заказала Дэмьену Шазеллу, лауреату премии «Оскар», полноценный драматический сериал для своего будущего стрим-сервиса. Основные детали будущего проекта пока держатся в тайне, но уже известно, что композитор, работающий над «Ла-Ла-Лендом» и «Одержимостью» Джастин Гурвиц, также будет задействован в процессе.
Производством сериала займется студия MRC. Ее специалисты ранее создавали картины «Карточный домик» и «Озарк» для Netflix.
Для Шазелла данный телепроект является вторым по счету. Весной прошлого года стало известно, что режиссер будет работать над музыкальной драмой «Водоворот», действия в которой разворачиваются в Париже. Центральным персонажем проекта выступает владелец клуба и его окружение.
Недавно купертиновцы сформировали специальный отдел, который будет заниматься выпуском сериалом. Среди первых картин подразделения присутствуют новая версия «Удивительных историй», драма See и другие ленты.
Сейчас Шазелл работает над драмой «Первый человек», главная роль астронавта в которой досталась Райану Гослингу. Картина повествует о подготовке первого полета на Луну.
Производством сериала займется студия MRC. Ее специалисты ранее создавали картины «Карточный домик» и «Озарк» для Netflix.
Для Шазелла данный телепроект является вторым по счету. Весной прошлого года стало известно, что режиссер будет работать над музыкальной драмой «Водоворот», действия в которой разворачиваются в Париже. Центральным персонажем проекта выступает владелец клуба и его окружение.
Недавно купертиновцы сформировали специальный отдел, который будет заниматься выпуском сериалом. Среди первых картин подразделения присутствуют новая версия «Удивительных историй», драма See и другие ленты.
Сейчас Шазелл работает над драмой «Первый человек», главная роль астронавта в которой досталась Райану Гослингу. Картина повествует о подготовке первого полета на Луну.
Автор: Валерия Орлова