Дополненная реальность ProjectDR поможет врачам заглянуть сквозь кожу пациентов
Эксперты создали уникальную систему ProjectDR – технологию дополненной реальности, которая поможет врачам сквозь кожу рассмотреть организм человека, не прибегая к скальпелю. Над разработкой трудились специалисты из Альбертского университета в Канаде.
В комплект ProjectDR входят инфракрасные камеры, система отслеживания движения, проектор для наложения изображения. Ученые говорят, что самая большая сложность в правильном наложении изображения на тело пациента, так ка он может двигаться и перемещаться. Для того, чтобы минимизировать печальные последствия, канадцы создали специальную программу, которая все компоненты соединяет в одно.
Также благодаря ProjectDR можно рассматривать отдельно все органы. К примеру, легкие или только сосуды, в зависимости от того, что интересует врачей. В ближайшее время разработку будут активно тестировать, чтобы в реальной жизни узнать плюсы и минусы дополненной реальности.
В комплект ProjectDR входят инфракрасные камеры, система отслеживания движения, проектор для наложения изображения. Ученые говорят, что самая большая сложность в правильном наложении изображения на тело пациента, так ка он может двигаться и перемещаться. Для того, чтобы минимизировать печальные последствия, канадцы создали специальную программу, которая все компоненты соединяет в одно.
Также благодаря ProjectDR можно рассматривать отдельно все органы. К примеру, легкие или только сосуды, в зависимости от того, что интересует врачей. В ближайшее время разработку будут активно тестировать, чтобы в реальной жизни узнать плюсы и минусы дополненной реальности.
Автор: Вера Антонова