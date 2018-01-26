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Valve анонсировала крупное обновление для Steam
Студия Valve анонсировала крупное обновление для игрового сервиса Steam. Отмечается, что разработчики планируют показывать юзерам отзывы геймеров, имеющие схожие вкусы.

Valve анонсировала крупное обновление для Steam


24 января в Барселоне состоялась презентация Valve для разработчиков. Студия рассказала о преимуществах своей торговой площадки, а также о планах на следующие обновления Steam.

Клиент обзаведется календарем событий, который смогут составлять разработчики видеоигр. Там пользователи смогут найти сведения о датах выхода крупных обновлений, проведении конкурсов и турниров.

Кроме этого, сотрудники Valve намерены поработать над интерфейсом режима Big Picture и внести изменения в систему отзывов. Последний пункт позволит людям с лёгкостью делиться мнением о том или ином гейме друг с другом.

На данный момент в Valve не говорят, когда именно выйдет данное обновление для Steam.

Автор: Валерия Орлова
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