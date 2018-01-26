Valve анонсировала крупное обновление для Steam
Студия Valve анонсировала крупное обновление для игрового сервиса Steam. Отмечается, что разработчики планируют показывать юзерам отзывы геймеров, имеющие схожие вкусы.
24 января в Барселоне состоялась презентация Valve для разработчиков. Студия рассказала о преимуществах своей торговой площадки, а также о планах на следующие обновления Steam.
Клиент обзаведется календарем событий, который смогут составлять разработчики видеоигр. Там пользователи смогут найти сведения о датах выхода крупных обновлений, проведении конкурсов и турниров.
Кроме этого, сотрудники Valve намерены поработать над интерфейсом режима Big Picture и внести изменения в систему отзывов. Последний пункт позволит людям с лёгкостью делиться мнением о том или ином гейме друг с другом.
На данный момент в Valve не говорят, когда именно выйдет данное обновление для Steam.
24 января в Барселоне состоялась презентация Valve для разработчиков. Студия рассказала о преимуществах своей торговой площадки, а также о планах на следующие обновления Steam.
Клиент обзаведется календарем событий, который смогут составлять разработчики видеоигр. Там пользователи смогут найти сведения о датах выхода крупных обновлений, проведении конкурсов и турниров.
Кроме этого, сотрудники Valve намерены поработать над интерфейсом режима Big Picture и внести изменения в систему отзывов. Последний пункт позволит людям с лёгкостью делиться мнением о том или ином гейме друг с другом.
На данный момент в Valve не говорят, когда именно выйдет данное обновление для Steam.
Автор: Валерия Орлова