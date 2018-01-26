ЦИК РФ вынес предупреждение КПРФ за нарушение правил агитации
Компартия получила предупреждение от ЦИК РФ, которая уличила коммунистов в нарушении правил предвыборной агитационной работы. Запущенный в печать бюллетень "Правда" приравнен к агитационным материалам Павла Грудинина и был выпущен с нарушениями, поэтому суд может вынести решение о полном изъятии тиража.
ЦИК РФ приравнял бюллетень "Правда", выпущенный КПРФ, к предвыборному агитационному материалу. Рабочая группа установила факт того, что указанный документ на 90% является копией официальных материалов агитации Павла Грудинина, кандидата в Президенты РФ от коммунистической партии. Во многих частях страны бюллетень был напечатан в СМИ, поэтому суд может вынести вердикт, согласно которому весь тираж будет изъят. Выпуск "Правды" финансировался не из избирательного фонда Грудинина, поэтому его выход в печать является нарушением, за которое ЦИК РФ вынес соответствующее предупреждение КПРФ.
ЦИК РФ приравнял бюллетень "Правда", выпущенный КПРФ, к предвыборному агитационному материалу. Рабочая группа установила факт того, что указанный документ на 90% является копией официальных материалов агитации Павла Грудинина, кандидата в Президенты РФ от коммунистической партии. Во многих частях страны бюллетень был напечатан в СМИ, поэтому суд может вынести вердикт, согласно которому весь тираж будет изъят. Выпуск "Правды" финансировался не из избирательного фонда Грудинина, поэтому его выход в печать является нарушением, за которое ЦИК РФ вынес соответствующее предупреждение КПРФ.
Автор: Артемов Сергей