Борис Джонсон заявил, что гордится родственной связью с мумией, найденной в Швейцарии
Борис Джонсон, возглавляющий МИД Великобритании, заявил о том, что гордится устанвленной родственной связью с мумией, найденной в Швейцарии в городке Базель. Он назвал мумифицированную женщину «пионером в сфере сексуального здоровья».
На странице в Twitter Борис Джонсон написал, что испытывает неописуемое чувство гордости за такого родственника, как найденная в 1975 году в Швейцарии мумия. Глава британского МИД назвал находку «моя великая покойная «мумия».
Ранее стало известно, что ученые установили родство Джонсона по линии матери с мумифицированной женщиной, обнаруженной в церкви Барфюссер в швейцарском городке. Специалисты провели исследование ДНК и смогли выяснить, что усопшую звали Анна Бишофф. Установлено, что женщина появилась на свет в 1719 году и состояла в браке со служителем церкви. Родственница Бориса Джонсона скончалась от того, что заразилась от пациента сифилисом. Она ухаживала за ним в местной больнице.
На странице в Twitter Борис Джонсон написал, что испытывает неописуемое чувство гордости за такого родственника, как найденная в 1975 году в Швейцарии мумия. Глава британского МИД назвал находку «моя великая покойная «мумия».
Ранее стало известно, что ученые установили родство Джонсона по линии матери с мумифицированной женщиной, обнаруженной в церкви Барфюссер в швейцарском городке. Специалисты провели исследование ДНК и смогли выяснить, что усопшую звали Анна Бишофф. Установлено, что женщина появилась на свет в 1719 году и состояла в браке со служителем церкви. Родственница Бориса Джонсона скончалась от того, что заразилась от пациента сифилисом. Она ухаживала за ним в местной больнице.
Автор: Ирина Доброва