Lenovo представила новые ноутбуки для учебы
Компания Lenovo презентовала новые модели ноутбуков, разработка которых велась с учетом требований учебных заведений. Лэптопы поступят на рынок, как в классических, так и трансформируемых корпусах, защищённых от попадания влаги.
Чтобы ноутбуками было легко пользоваться в классах и учебных аудиториях, Lenovo оборудовал их усиленными разъёмами и эластичными бамперами. Что касается трансформируемых устройств, то они получили модернизированные механические крепления клавиатуры.
Первый ноутбук получил название ThinkPad 11e и 11e Yoga, он стал легче и тоньше, нежели его предшественники, батарея имеет повышенную ёмкость, за счет чего лэптоп в автономном режиме сможет проработать 12 часов. Трансформер обладает слотом для хранения стилуса и второй камерой, расположенной на задней поверхности крышки. Она предназначена для съёмки, когда устройство переходит в режим планшета.
Отличным выбором для студента и школьника станет Lenovo 100e. Он получил защищенный корпус с резиновыми вставками, лэптоп не боится влаги, ударов и падений. Без зарядки ноутбук проработает 10 часов.
Третьей новинкой является Lenovo 300e, также работающий на операционной системе Windows. От механических повреждений устройство сохранить прочный корпус с эластичными вставками. Простота трансформации устройства позволит использовать его в наиболее удобном для ученика формате.
Чтобы ноутбуками было легко пользоваться в классах и учебных аудиториях, Lenovo оборудовал их усиленными разъёмами и эластичными бамперами. Что касается трансформируемых устройств, то они получили модернизированные механические крепления клавиатуры.
Первый ноутбук получил название ThinkPad 11e и 11e Yoga, он стал легче и тоньше, нежели его предшественники, батарея имеет повышенную ёмкость, за счет чего лэптоп в автономном режиме сможет проработать 12 часов. Трансформер обладает слотом для хранения стилуса и второй камерой, расположенной на задней поверхности крышки. Она предназначена для съёмки, когда устройство переходит в режим планшета.
Отличным выбором для студента и школьника станет Lenovo 100e. Он получил защищенный корпус с резиновыми вставками, лэптоп не боится влаги, ударов и падений. Без зарядки ноутбук проработает 10 часов.
Третьей новинкой является Lenovo 300e, также работающий на операционной системе Windows. От механических повреждений устройство сохранить прочный корпус с эластичными вставками. Простота трансформации устройства позволит использовать его в наиболее удобном для ученика формате.
Автор: Валерия Орлова