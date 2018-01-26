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Вера Брежнева заявила, что мечтает об отпуске на Мальдивах
Известная певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева рассказала, что мечтает об отпуске на Мальдивах. Такой информацией она поделилась в своём профиле в социальной сети Instagram.

Вера Брежнева заявила, что мечтает об отпуске на Мальдивах


«На работе мысли о Мальдивах.. ой. Я это вслух сказала?», - подписала публикацию Брежнева. Свой пост артистка сопроводила селфи, на котором, по словам поклонников, запечатлена очень уставшей.

Конец прошлого года и начало нынешнего стали очень насыщенными для Брежневой в плане работы. Так, она вела шоу «Успех» на телеканале СТС, записывала новый трек, который получил название «Мой человек». К слову, он стал очень популярным, пользователи массово снимают видео под песню Брежневой и публикуют их в Instagram. Наиболее креативные ролики певица размещает у себя в Stories.

Пользователи пожелали артистке, чтобы её мечты сбылись. Некоторые фолловеры посоветовали эффектной блондинке отправиться на Бали, а не на Мальдивы. Многие отметили, что даже уставшей Брежнева выглядит неотразимо.

Публикация экс-солистки «ВИА Гры» за короткое время собрала множество комментариев и отметок «мне нравится».

Автор: Валерия Орлова
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