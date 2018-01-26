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В Сети появились шутки над трехногой Риз Уизерспун на обложке журнала Vanity Fair
В Сети появилось множество шуток по поводу обложки журнала Vanity Fair, на котором красуется трехногая актриса Риз Уизерспун. Обложка была приурочена к Оскару, а снимала ее Энни Лейбовиц, но неудачное редактирование фото все испортило.

В Сети появились шутки над трехногой Риз Уизерспун на обложке журнала Vanity Fair


В соцсетях пользователи отметили, что фоторедакторы журнала Vanity Fair так увлеклись своей работой, что у некоторых звезд «выросли» лишние части тела. На обложке журнала можно увидеть актеров Тома Хэнкса, Николь Кидман, Клэр Фой, Хариссона Форда, Риз Уизерспун, Роберта де Ниро, Майкла Б. Джордана, Галь Гадота, Зендайю, Джессику Честейн и Майкла Шеннона. Также для Vanity Fair снялись продюсер Грейдон Картер и популярная ведущая Опра Уинфри.

Если присмотреться к разрезу юбки актрисы Риз Уизерспун, то видно, что у не выглядывает «лишняя» нога. Кроме этого, Опра Уинфри получила себе от фоторедакторов третью руку. Риз Уизерспун в микроблоге Twitter написала, что «теперь все знают, что у нее три ноги, но она надеется, что поклонники примут ее и такой». Телеведущая Опра Уинфри также не смогла пройти мимо и написала, что смирилась с тем, что у коллеги «лишняя» нога и попросила «принять ее с тремя руками».

В Сети появились шутки над трехногой Риз Уизерспун на обложке журнала Vanity Fair


Пользователи Сети решили не отставать от фоторедакторов популярного глянца и придумали свои коллажи с Риз Уизерспун. Кроме этого, читатели заметили еще некоторые неточности: например, на обложке написано «12 выдающихся звезд», хотя на самом деле запечатлено 13 знаменитостей.

Автор: Ирина Доброва
Сегодня, 14:53
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