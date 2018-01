Илон Маск создал концепт огнемета

Фирма The Boring Company занимается строительством тоннеля, который соединит Вашингтон, Нью-Йорк, Филадельфию и Балтимор. Осенью Илон Маск на странице Instagram прорекламировал кепку черного цвета с надписью The Boring Company, созданную при его участии. Стоимость головного убора составила 20 долларов. В декабре создатель Tesla пообещал, что когда продаст 50 тыс. таких кепок, приступит к производству огнеметов. И вот пользователи Сети обнаружили, что если с официального сайта The Boring Company перейти по ссылке "boringcompany.com/flamethrower", а затем ввести в качестве пароля слово "flame", то открывается страничка разработки огнемета.Стоимость нового образца оружия составляет 600$, ожидается, что, начиная с апреля, он поступит в продажу. Следует отметить, что после выраженных юзерами мнений на сей счет, к данной страничке в Сети сменили пароль.