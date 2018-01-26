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Илон Маск создал концепт огнемета
Посетители социального новостного сайта Reddit подозревают Илона Маска в финансировании выпуска огнеметов и в желании торговать ими. Создатель Tesla обещал приступить к производству огнемета после того, как количество проданных кепок, рекламирующих The Boring Company, превысит 50 тысяч экземпляров.

Илон Маск создал концепт огнемета


Фирма The Boring Company занимается строительством тоннеля, который соединит Вашингтон, Нью-Йорк, Филадельфию и Балтимор. Осенью Илон Маск на странице Instagram прорекламировал кепку черного цвета с надписью The Boring Company, созданную при его участии. Стоимость головного убора составила 20 долларов. В декабре создатель Tesla пообещал, что когда продаст 50 тыс. таких кепок, приступит к производству огнеметов. И вот пользователи Сети обнаружили, что если с официального сайта The Boring Company перейти по ссылке "boringcompany.com/flamethrower", а затем ввести в качестве пароля слово "flame", то открывается страничка разработки огнемета.

Стоимость нового образца оружия составляет 600$, ожидается, что, начиная с апреля, он поступит в продажу. Следует отметить, что после выраженных юзерами мнений на сей счет, к данной страничке в Сети сменили пароль.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 20:57
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