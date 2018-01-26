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Минобороны отстранило курсантов академии МЧС от участия в параде 9 мая
Пеший парадный расчет Министерства чрезвычайных ситуаций РФ не будет принимать участия в параде на День Победы 9 мая. Министерство обороны РФ определилось с количеством и составом будущих участников, вычеркнув их этого списка тех, кто поддержал скандальный танцевальный флешмоб курсантов Ульяновского института гражданской авиации, пишут «Новые известия».
Минобороны отстранило курсантов академии МЧС от участия в параде 9 мая

Авторитетный источник в российском силовом ведомстве сообщил журналистам, что на Красную площадь выйдут более 11 тысяч военнослужащих московского гарнизона, более 120 единиц боевой техники, 70 самолетов и вертолетов и батальоны юнармейцев.
Но среди участников парада не будет курсантов МЧС. Причиной для этого решения стало участие этих военнослужащих в позорном флешмобе, который был инициирован ульяновскими коллегами-авиаторами.

Ранее большой общественный резонанс вызвал ролик, выложенный в Сети. На кадрах можно видеть, как юноши-курсанты с удовольствием танцуют под композицию Satisfaction. На парнях трусы и синие майки с надписью "МЧС". Они снимаются на фоне помещений собственного общежития, демонстрируя накаченные тела и соблазнительные позы.

Общественность обвинила курсантов в пропаганде гомосексуализма. В их адрес летели самые нелицеприятные высказывания. Танцующих курсантов интернет-пользователи называли "мальчиками по вызову в силовых структурах", "гомиками" и тому подобными словами.

И хотя нарушений закона в действиях курсантов обнаружено не было, в силовых ведомствах отношение к участникам флешмоба однозначно. Для военного человека такие поступки имеют непростительный характер, подчеркнул информированный источник.

Единственные курсанты МЧС, которым разрешено выйти на Красную площадь 9 мая, это учащиеся Академии гражданской защиты МЧС. Они участвуют в подобных торжественных мероприятиях с 2002 года.

Пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций не давала комментариев по данному поводу.

Автор: Роман
Сегодня, 14:51
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