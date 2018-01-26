Сварщики с Урала сняли клип в поддержку ульяновских курсантов
Сварщики с Урала стали очередными, кто поддержал ульяновских курсантов. Они записали видео под песню Бенни Бенасси Satisfaction.
На ролике сварщики выполняют все виды работ, двигаясь в такт ритмичной музыке. За два дня видео собрало почти 10 тысяч просмотров.
Ульяновские курсанты прославились после публикации ролика, который показал, что студентам-летчикам совершенно не скучно в общежитии. Видео вызвало настоящий резонанс в обществе. Когда появилась новость об их возможном отчислении, самые разные люди начала выражать поддержку студентам, снимая подобные ролики.
Результаты проведенной проверки не стали основаниям для отчисления курсантов. Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что в флэшмбое приняли участие женщины-военнослужащие из Израиля, пенсионерки из Санкт-Петербурга, порнорежиссер Боб Джек и многие другие.
На ролике сварщики выполняют все виды работ, двигаясь в такт ритмичной музыке. За два дня видео собрало почти 10 тысяч просмотров.
Ульяновские курсанты прославились после публикации ролика, который показал, что студентам-летчикам совершенно не скучно в общежитии. Видео вызвало настоящий резонанс в обществе. Когда появилась новость об их возможном отчислении, самые разные люди начала выражать поддержку студентам, снимая подобные ролики.
Результаты проведенной проверки не стали основаниям для отчисления курсантов. Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что в флэшмбое приняли участие женщины-военнослужащие из Израиля, пенсионерки из Санкт-Петербурга, порнорежиссер Боб Джек и многие другие.
Автор: Валерия Орлова