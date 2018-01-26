Samsung запатентовал новый режим работы экрана для Galaxy Note 9
В интернете нашли зарегистрированный Samsung патент, который описывает новые способы работы с экраном пером S Pen. Новые возможности, скорее всего, появятся в Galaxy Note 9.
Например, пользователь увидел в тексте нужный номер телефона, используя перо S Pen можно будет записать его прямо поверх работающего браузера или иного приложения и сохранить, переслать или добавить к себе в телефонную книгу.
Датчик давления, при использовании пера, активизирует специальный режим работы экрана, без него эта функция не будет работать. Используя пальцы, можно войти в привычный режим работы смартфона.
Например, пользователь увидел в тексте нужный номер телефона, используя перо S Pen можно будет записать его прямо поверх работающего браузера или иного приложения и сохранить, переслать или добавить к себе в телефонную книгу.
Датчик давления, при использовании пера, активизирует специальный режим работы экрана, без него эта функция не будет работать. Используя пальцы, можно войти в привычный режим работы смартфона.
Автор: Северов Андрей