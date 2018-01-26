На Кубани произошло землетрясение магнитудой 4,1
На Кубани в пятницу, 26 января, произошла землетрясение, магнитуда которого достигла отметки 4,1 балла. Подземные толчки были зафиксированы в Туапсинском районе края около девяти часов утра. Об этом сообщили представители регионального ГУ МЧС.
Отмечается, что в результате инцидента никто не погиб и не пострадал, никаких обрушений не произошло. Сотрудники ведомства рассказали, что местные жители чувствовали подземные толчки, но эвакуация населения не потребовалась.
Факт землетрясения подтвердили в геофизической службе РАН Обнинска. Толчки ощущались в Черном море примерно в 2,5 километрах от береговой линии.
Отмечается, что в результате инцидента никто не погиб и не пострадал, никаких обрушений не произошло. Сотрудники ведомства рассказали, что местные жители чувствовали подземные толчки, но эвакуация населения не потребовалась.
Факт землетрясения подтвердили в геофизической службе РАН Обнинска. Толчки ощущались в Черном море примерно в 2,5 километрах от береговой линии.
Автор: Валерия Орлова